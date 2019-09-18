Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 16:10

(расширенная версия, добавлены 7-8 абзацы)

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назначил Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности.

"Я рад объявить о том, что я назначаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, нашим новым советником по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в своем Twitter.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

Американская газета The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечает, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на "безопасный выбор".

"В Белом доме желают иметь командного игрока", - сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео.

О'Брайен, по образованию юрист, работал в госдепе с госсекретарями Кондолизой Райс, Хиллари Клинтон и Майклом Помпео. От внешнеполитического ведомства США он был сопредседателем американско-афганской комиссии по правовой реформе в Афганистане, с мая 2018 года он вступил в должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, на которой он поддерживал тесные отношения с семьями заложников-американцев и урегулировал кризисы с заложниками.

Кроме того, он работал в ООН в то время, когда должность постпреда США там занимал Болтон.

Трамп в понедельник на прошлой неделе проинформировал прежнего советника по нацбезопасности Болтона, что "Белый дом больше не нуждается в его услугах".

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмов в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!