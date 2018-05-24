Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 0:49 25.05.2018 - 00:49

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп принял решение отменить саммит с КНДР, намеченный на 12 июня, после невыполнения Пхеньяном ряда обещаний, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Это странное отсутствие суждения в сочетании с невыполненными обещаниями за последние недели и приостановкой Северной Кореей прямой связи с США говорит о полном отсутствии добросовестности", - сказал он.

"Ряд невыполненных обещаний заставил США сделать паузу", - добавил представитель Белого дома.

По его словам, северокорейцы не явились на запланированную встречу в Сингапуре на прошлой неделе.

Помимо этого, КНДР не сдержало обещание пригласить международных экспертов и официальных лиц, чтобы подтвердить уничтожение ядерного полигона. Свидетелями была лишь небольшая группа журналистов, что означает, что там не было никого, чтобы проверить, что произошло на самом деле, отметил чиновник.

Йф бе

Neuer Inhalt Horizontal Line