Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 22:00

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о намерении предложить кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, сообщает Белый дом

В сообщении указывается, что Фишер - карьерный дипломат. В настоящее время она курирует в госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой. "Она также ранее выполняла особые поручения, работая поверенным в делах в посольстве США в России", - отмечается в сообщении.

У Фишер есть опыт работы и на других должностях, в частности - заместителем главы миссии США при НАТО, а также - советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Помимо английского, она владеет русским, грузинским и французским языками.

В США кандидатов на пост послов выдвигает президент. Затем кандидатуры должны пройти утверждение в сенате.

1во тг

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