Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 8:13

Вашингтон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что причиной предпринятых демократами шагов, связанных с запущенной в его отношении процедурой импичмента, является явный успех его администрации по улучшению качества жизни в стране.

"За последние три года (мы наблюдаем - ИФ) падение уровня безработицы, рост доходов, реформу уголовного правосудия, возрождение центральной части страны, энергетическую независимость, устойчивость производства, падение уровня нелегальной иммиграции, строительство (американо-мексиканской - ИФ) стены, противостояние Китаю, разгром халифата... и многое другое. Именно поэтому они (демократы - ИФ) объявили ему (Трампу - ИФ) импичмент", - написал Трамп в своем твиттере.

"Здесь, в Америке, восторжествует такая же победа, как и в случае с Brexit, только лучше. В США, в то время как все это продолжается: импичмент, препятствие, сопротивление, президент Трамп сумел не просто дать обещания, но и установить рекорд самого успешного президентства в истории", - подчеркнул он.

Трамп также указал на то, что "они (демократы - ИФ) не смогут победить его в честной борьбе (за пост президента - ИФ) в следующем году".

Президент США неоднократно заявлял об успехе своего президентства и подчеркивал бессмысленность и абсурдность процедуры импичмента, выдвинутой в его отношении.

Кроме того, Трамп отмечал, что демократы используют возможности процедуры импичмента в качестве средства в предвыборной кампании.

Ранее руководитель кампании по переизбранию Трампа Брэд Парскейл уже заявлял, что демократы намерены добиться импичмента президента США из-за отсутствия у них конкурентоспособного кандидата в президенты.

"Демократы устраивают этот политический театр, так как у них нет конкурентоспособного кандидата для выборов 2020 года, и они знают это", - заявлял Парскейл.

В пятницу юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил два пункта обвинений в отношении Трампа.

Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.

Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

Ожидается, что это голосование пройдет в среду или четверг.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар

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