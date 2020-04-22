Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 15:10

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США не допустит падения американской нефтегазовой промышленности, заверил в интервью телеканалу Newsmax министр энергетики Дэн Бруйетт.

"Президент четко сказал, что использует любые меры, которые находятся в его распоряжении как президента США для защиты наших энергопроизводителей", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, не приведут ли действия России и стран ОПЕК к тому, что цены на нефть будут снижены настолько, что американские производители будут вынуждены уйти с рынка, вследствие чего США потеряют свою энергетическую независимость.

Бруйетт отметил, что энергетическая промышленность имеет критически важное значение для американской экономики, поскольку в этом секторе занято 11 млн человек.

По его словам, низкие цены на газ хороши для потребителей, но отрицательные цены на нефть угрожают американскому нефтепрому, а падения этой промышленности допустить нельзя.

"Важно, чтобы эти компании оставались прибыльными в период пандемии, поскольку, когда мы преодолеем ее, мы сможем радоваться невероятному экономическому росту, который, как мы ожидаем, наступит, и эти компании будут его частью", - подчеркнул министр.

1ар др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!