Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 9:09

(добавлен текст после 3 абзаца)

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил в субботу, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею.

"Скоро узнаем (состоится ли встреча - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Трамп напомнил, что в воскресенье планирует посетить демилитаризованную зону между двумя Кореями. Предполагается, что именно там он может встретиться с Ким Чен Ыном.

По словам президента, в КНДР "очень положительно" отреагировали на его предложение встретиться с Ким Чен Ыном в воскресенье.

Говоря о целях этой возможной встречи, Трамп объяснил, что хочет "поздороваться" и пожать руку северокорейскому лидеру.

1во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!