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Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил в субботу, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею.
"Скоро узнаем (состоится ли встреча - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Трамп напомнил, что в воскресенье планирует посетить демилитаризованную зону между двумя Кореями. Предполагается, что именно там он может встретиться с Ким Чен Ыном.
По словам президента, в КНДР "очень положительно" отреагировали на его предложение встретиться с Ким Чен Ыном в воскресенье.
Говоря о целях этой возможной встречи, Трамп объяснил, что хочет "поздороваться" и пожать руку северокорейскому лидеру.
1во ав