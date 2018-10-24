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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 18:00 24.10.2018 - 18:00

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президенту США Дональду Трампу в среду доложили о ситуации с найденными бомбами в посылках, направленных в редакцию телеканала Си-Эн-Эн, а также к резиденциям семьи Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы, сообщила телеканалу Си-Эн-Эн официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она подчеркнула, что вся информация о ситуации передается президенту.

Ранее в среду поступили сообщения о взрывоопасных посылках, найденных в почтовых ящиках возле резиденций семей экс-президентов США Билла и Хиллари Клинтон, а также Барака и Мишель Обамы.

Еще один подозрительный предмет был найден в здании "Тайм-Уорнер-Центра", где, в том числе, находится и центральный офис телеканала Си-Эн-Эн.

В понедельник аналогичная посылка с бомбой была найдена возле дома американского бизнесмена Джорджа Сороса 22 октября.

Также поступала информация, что была перехвачена аналогичная посылка, направленная в Белый дом, однако слухи об этом были опровергнуты.

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