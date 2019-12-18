Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 13:52

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, что ему может быть объявлен импичмент и призвал "помолиться", чтобы этого не случилось.

"Вы можете поверить в то, что мне сегодня будет объявлен импичмент левыми радикалами, ничего не делающими демократами, и я ни в чем не виноват", - написал Трамп в твиттере.

"Это ужасно. Прочтите стенограммы. Такое не должно снова случиться по отношению к другому президенту. Прочтите молитву", - добавил он.

Ранее в среду корреспондент американского телеканала CBS Марк Ноллер сообщил, что Трамп не намерен наблюдать за слушаниями по импичменту в его отношении, "однако он может и не сдержаться, поскольку до вечера никаких мероприятий у него нет".

Ранее Трамп назвал процедуру импичмента "позором" для страны

"Не было сделано ничего плохого. Использовать право импичмента на эту чепуху - позор для нашей страны", - заявлял Трамп.

Позже в среду в Палате представителей США начнется процедура, по итогам которой на голосование будет вынесен вопрос о том, объявлять ли импичмент президенту США Дональду Трампу.

Нижняя палата конгресса США начнет дебаты по двум пунктам обвинений, выдвинутым ранее в отношении американского лидера. Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию Палаты представителей.

В зависимости от того, как долго продлятся эти обсуждения, итоговое голосование может состояться уже в среду или быть перенесено на четверг. Члены палаты представителей США проголосуют полным составом по этим двум пунктам обвинений, которые ранее поддержали в юридическом комитете палаты.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словам, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Большинство мест в палате представителей занимают конгрессмены-демократы, заявлявшие о готовности проголосовать за импичмент.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти, процедура импичмента переносится в верхнюю палату - сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

1ви ар

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