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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 13:30 20.09.2018 - 13:30

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - написал он в Twitter.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите президента.

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