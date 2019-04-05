Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 19:48

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен вновь пропустить ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома и вместо этого 27 апреля принять участие во встрече с избирателями, сообщает издание Politico.

"Это ужин - очень скучное и негативное мероприятие, лучше вместо него мы проведем позитивную встречу с избирателями", - сообщил Д.Трамп журналистам перед отъездом в калифорнийский город Калексико.

Он не уточнил, где будет проходить встреча с избирателями.

"Все хотят этого (встречи с избирателями - ИФ). Это будет большая встреча. Встреча с журналистами - это очень негативно. А я люблю позитивные вещи", - отметил Д.Трамп.

Д.Трамп не присутствовал ни на одном ежегодном ужине ассоциации с момента вступления в должность президента, отмечает Politico. В 2017 году на этот ужин не пришел ни один представитель американской администрации, в то время как в 2018 году это мероприятие посетили несколько сотрудников администрации президента, в том числе официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В то же время глава ассоциации Оливер Нокс уверен, что мероприятие, назначенное в этом году на 27 апреля, пройдет отлично, несмотря на отсутствие третий год подряд Д.Трампа.

Отношения Д.Трампа с журналистами, которые, как отмечает издание, никогда не были теплыми, лишь обострились с начала его президентского срока.

Президент регулярно критикует СМИ, обвиняет их в дезинформации и публикации фейковых новостей и называет их "врагами народа".

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома проводится ежегодно с 1921 года. Традиционно на мероприятии всегда присутствовали президент и вице-президент США.

С 1983 года на ужин часто приглашали комика, высмеивающего действующего президента и его администрацию.

Комик Мишель Вульф, ведущая мероприятия в 2018 году, стала объектом острой критики со стороны Белого дома и ряда СМИ после ее шуток в адрес С.Сандерс.

В этом году ассоциация отказалась от выступления комиков и пригласила вести вечер писателя и автора президентских мемуаров Рона Черноу.

1бф аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!