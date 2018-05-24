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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:17 24.05.2018 - 08:17

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов для защиты американского автопрома, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Этот вопрос отдан на проработку министерству торговли, сообщает издание. Минторг США подтвердил, что администрация использует законодательство о национальной безопасности, чтобы изучить возможность введения таких пошлин, но никак не конкретизировал эту информацию.

Министр торговли Японии Хиросигэ Сэйко с утра в четверг выразил опасения, что подобные действия со стороны США вызовут замешательство в мировом автопроме и подорвут основы свободной торговли. Япония является одним из крупнейших импортеров автомобилей в США.

"Если решение вступит в силу, оно приведет к очень широким ограничениям торговли и внесет смятение в работу мирового рынка", - сказал он журналистам.

Д.Трамп в среду намекнул на предстоящие изменения в Twitter: "Скоро будут большие новости для наших великих Американских Работников Автопрома. Вы многие десятилетия теряли рабочие места в пользу других стран, довольно ждать!"

Глава Минторга Уилбур Росс после встречи с президентом сделал заявление о том, что, по имеющимся сведениям, "на протяжении десятилетий импорт из-за рубежа разрушал американскую автомобильную промышленность". Теперь министерству предстоит ответить на вопрос, может ли упадок этой отрасли ослабить экономику США в целом.

Сообщается, что исследование американского Минторга может занять не менее 10 месяцев.

Юридическим основанием для введения пошлины может стать тот же закон о расширении торговли 1962 года, который использовался администрацией Трампа для введения пошлин на сталь и алюминий.

Служба финансово-экономической информации

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