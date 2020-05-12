Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа и Республиканский национальный комитет собрали в апреле $61,7 млн в виде пожертвований, сообщил штаб кандидата.
Между тем, по данным предвыборного штаба бывшего вице-президента США Джо Байдена, ему и Национальному комитету Демократической партии удалось собрать за апрель $60,5 млн пожертвований.
При этом штаб Байдена не указал, сколько денег у их кандидата имеется в наличии на конец апреля. Но, согласно данным на март, бывший вице-президент США имел $79 млн наличными.
Тем временем у Трамп и республиканцы на конец апреля располагают более $255 млн наличных.
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