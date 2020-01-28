Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп признает, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими территориями, которые израильская сторона считает стратегически важными, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Вы, господин президент, признаете, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими стратегическими территориями", - сказал Нетаньяху, выступая во вторник в Белом доме.
Трамп, по словам Нетаньяху, согласен, что у Израиля должен быть суверенитет над территориями, который позволит "Израилю защищать себя своими силами".
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