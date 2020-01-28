Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 18:58

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп признает, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими территориями, которые израильская сторона считает стратегически важными, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Вы, господин президент, признаете, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими стратегическими территориями", - сказал Нетаньяху, выступая во вторник в Белом доме.

Трамп, по словам Нетаньяху, согласен, что у Израиля должен быть суверенитет над территориями, который позволит "Израилю защищать себя своими силами".

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!