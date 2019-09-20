Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 1:03

Вашингтон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

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