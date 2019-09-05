Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 18:11

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с уходом в отставку спецпосланника президента США по ближневосточному мирному урегулированию Джейсона Гринблатта.

"Джейсон был верным и прекрасным другом и превосходным адвокатом. Его преданность Израилю и стремление достигнуть мира между Израилем и палестинцами не будет забыта. Его будет не хватать. Спасибо, Джейсон!" - прокомментировал Трамп в четверг в своем Twitter отставку спецпосланника.

Он отметил, что "после почти трехлетней работы" в администрации президента "Джейсон Гринблатт будет работать в частном секторе".

Ранее в четверг стало известно, что Гринблатт вскоре покинет пост. При этом он продолжит исполнять обязанности в течение нескольких следующих недель, пока Трамп не обнародует целиком план ближневосточного урегулирования: этот шаг ожидается после выборов в Израиле 17 сентября.

В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали экономическую часть плана ближневосточного урегулирования. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Однако, как отмечал в августе Гринблатт, США не станут публиковать политическую часть плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке до тех пор, пока в Израиле не пройдут выборы.

1ви ар

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