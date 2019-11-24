*** Он думает над вариантом с резиденцией в Кэмп-Дэвиде

Вашингтон. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил сожаление, что курорт Trump National Doral в Майами не сможет принять саммит G7 2020 года, несмотря на выгодность такого варианта для американского бюджета.

"Очень плохо, что у нас (США - ИФ) там не будет G7. Я предлагал использовать там целое побережье, и это сэкономило бы для США как минимум $35 млн. Лучшее местоположение. Очень глупые люди думали, что я бы извлек выгоду. Неверно!" - написал президент в Twitter.

"Изучаю (вариант с резиденцией - ИФ) в Кэмп-Дэвиде. Скоро сделаю объявление", - добавил Трамп.

В октябре Трамп заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами. При этом Трамп отмечал, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Глава США подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

Однако идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.

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