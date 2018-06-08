Трамп сократит поездку в Канаду на G7, чтобы побыстрее отправиться в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сократит визит в канадский город Шарлевуа на саммит G7 и оттуда полетит в Сингапур, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают в пятницу американские СМИ.
По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп покинет G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая завершится приблизительно в 10:30 утра по местному времени. Итоговая пресс-конференция, которая завершит саммит G7, запланирована на 16:00 по местному времени.
Вместо Д.Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.
На следующей неделе в Сингапуре запланирована встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына. Она начнется в 9:00 по местному времени.
Накануне сообщалось, что встреча может продлиться не один, а два дня. Ранее Д.Трамп заявлял, что, по его мнению, диалог с КНДР станет "процессом", который пройдет не за одну встречу.
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Интерфакс