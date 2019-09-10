Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 18:08

***Имя нового советника Трамп пообещал объявить на следующей неделе

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон покидает свой пост по просьбе президента Дональда Трампа, сообщает во вторник Трамп.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что он был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Президент пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

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