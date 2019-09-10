Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 18:30

***Имя нового советника Трамп пообещал объявить на следующей неделе

*** Болтон заверил, что он сам предложил уйти в отставку

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон покидает свой пост по просьбе президента Дональда Трампа, сообщает во вторник Трамп.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что он был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Президент пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Между тем, сам Болтон заверил, что он сам предложил уйти в отставку. "Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Болтон стал третьим советником по национальной безопасности президента Трампа. До него советниками были Майкл Флинн, занимавший должность меньше месяца, и Герберт Макмастер, проработавший при Трампе с февраля 2017 года по апрель 2018 года.

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года. При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмов в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политики репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

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