Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 0:21

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Почти 2 млн человек сдали анализы на коронавирус в Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы провели 1 млн. 870 тыс. тестов на сегодняшний день", - сказал Трамп журналистам в Белом Доме.

Он подчеркнул, что США продолжают проводить больше тестов на коронвирус, чем любая другая страна мира.

"И, вероятно, поэтому у нас больше выявленных случаев заболевания. Если вы посмотрите на некоторые крупные государства, я точно знаю, что у них гораздо больше случаев, но о них не сообщается", - заявил Трамп.

По данным университета Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США зафиксировано 386 817 случаев заражения COVID-19 и 12 285 летальных исходов. Как минимум 20 191 человек полностью выздоровели.

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