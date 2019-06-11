Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 19:09

***Трамп рассчитывает на скорую встречу с лидером КНДР

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что получил "очень теплое" и "прекрасное" послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына, сообщило во вторник американское издание The Hill.

По его данным, послание поступило накануне.

Издание отмечает, что Трамп выразил уверенность, что Вашингтону и Пхеньяну, вероятно, удастся провести еще один саммит в ближайшем будущем и достичь соглашения.

"Пока он (Ким Чен Ын) сдерживает слова, и это очень важно для меня", - подчеркнул американский президент.

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