Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 4:24

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Первая партия сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на новой производственной линии завода Cameron LNG, отправлена заказчику, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Большая новость! Как я и обещал две недели назад, первая партия СПГ только что вышла с экспортной линии Cameron LNG в Луизиане. В США созданы не только тысячи рабочих мест, мы также поставляем за рубеж свободу и возможности", - написал Трамп с своем твиттере.

Он не сообщил, куда и кому конкретно отправлена эта партия газа.

Ранее сообщалось, что президент, присутствуя в мае на церемонии начала производства на 1-й технологической лини Cameron LNG, заявил, что рост экспорта газа стимулирует появление новых рабочих мест и закрепляет роль США в качестве поставщика энергии для международных рынков. Кроме того, Трамп рассчитывает под предлогом "диверсификации" поставок и обеспечения энергетической независимости вынудить Европу сократить импорт российского газа.

Он обещал, что поставки из Луизианы начнутся в ближайшие недели.

1гк вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!