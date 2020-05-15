Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 20:59

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США в данный момент ведут работы над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты.

"Мы называем ее "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, в то же время Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных, а Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5 - 6 раз быстрее, чем имеющиеся модели. Не уточнив, какие именно ракеты он имеет в виду, Трамп подчеркнул, что разрабатываемая США ракета является самой быстрой в мире.

При этом он подчеркнул, что США не имеют иного выхода ввиду наличия у них "соперников".

В начале февраля этого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.

Во второй половине марта Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции