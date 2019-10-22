Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 1:04

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает хороших новостей в отношении Турции, Сирии и Ближнего Востока.

"Хорошие новости, похоже, происходят в отношении Турции, Сирии и Ближнего Востока. Дальнейшие отчеты придут позже!" - написал Трамп в своем твиттере, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается.

"Она прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС", - сказал российский министр.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

На прошлой неделе на фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии.

Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие США покинули свои базы в Сирии в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, и направились в сторону границы Сирии с Ираком.

По данным Минобороны РФ, район площадью 1030 кв. км в окрестностях города Манбидж заняла сирийская правительственная армия.

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