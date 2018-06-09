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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:45 09.06.2018 - 16:45

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею.

"Я достаточно давно не общался с (президентом России - ИФ) Владимиром Путиным. Сегодня обсуждался вопрос - без голосований и чего-то подобного, но мы это обсуждали (вопрос восстановления членства России - ИФ). И некоторые участники диалога выступили за возвращение России, и тогда этот саммит превратится из G7 в G8", - заявил американский президент на пресс-конференции на саммите G7 в Канаде.

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