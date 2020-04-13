Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 1:42

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос стратегической безопасности был одной из тем разговора лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в воскресенье, сообщил американский лидер на брифинге в Белом доме.

"Да, мы обсуждали (вопросы, связанные с) вооружениями, и это была важная часть звонка", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, собеседники также обсудили много других вопросов, в частности, Китай, но в основном, речь шла о нефти.

"Это был очень важный звонок", - заключил президент США.

1ар аг

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