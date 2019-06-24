Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 20:59

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Мнение президента США Дональда Трампа о том, что американским военным нечего делать в Персидском заливе, совершенно справедливо, полагает глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Дональд Трамп на 100% прав, говоря, что у американских военных нет дел в Персидском заливе. Вывод (американских) войск полностью соответствует интересам США и мира. Но сейчас очевидно, что "группу Б" (советник по нацбезопасности США Болтон, кронпринц ОАЭ Бин Зайед, министр обороны Саудовской Аравии Бен Салман и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху) не заботят интересы США - они ни во что не ставят дипломатию, их мучит жажда войны", - написал в понедельник Зариф в своем Twitter.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп высказался в своем Twitter, что не США, а страны, провозящие много нефти через Ормузский пролив, должны самостоятельно заниматься защитой своих судов.

"Почему мы защищаем морские пути за другие страны, причем - уже много лет, не получая за это никакой компенсации. Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен", - написал президент США.

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