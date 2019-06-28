Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:37

*** Лидеры обменялись мнениями по теме фейковых новостей

Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сравнил обстановку вокруг его встречи с президентом России Владимиром Путиным с церемонией вручения премии "Оскар", сообщает в пятницу журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Прямо как раньше бывало на вручении "Оскара", - сказал Трамп. Такое заявление Трамп сделал, когда российские и американские журналисты шумно толкались и пытались войти в комнату для переговоров, отмечает журналистка в своем твиттере.

Также Трамп пожаловался Путину на американских журналистов, в очередной раз назвав СМИ из своей страны "фейковыми".

"Фейковые СМИ, отличный термин, не так ли? У вас в России такой проблемы нет, но у нас есть", - сказал Трамп.

"У нас тоже есть. Все так же", - ответил Путин по-английски, сообщает журналистка.

После этого оба президента усмехнулись.

Путин и Трамп в пятницу провели встречу на G20 в Осаке, она продлилась почти полтора часа. В ходе встречи, сообщили в Белом доме, лидеры обсудили контроль над вооружениями и темы, связанные с Ираном, Украиной, Сирией и Венесуэлой.

1мм во ав

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