*** Лидеры обменялись мнениями по теме фейковых новостей
Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сравнил обстановку вокруг его встречи с президентом России Владимиром Путиным с церемонией вручения премии "Оскар", сообщает в пятницу журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
"Прямо как раньше бывало на вручении "Оскара", - сказал Трамп. Такое заявление Трамп сделал, когда российские и американские журналисты шумно толкались и пытались войти в комнату для переговоров, отмечает журналистка в своем твиттере.
Также Трамп пожаловался Путину на американских журналистов, в очередной раз назвав СМИ из своей страны "фейковыми".
"Фейковые СМИ, отличный термин, не так ли? У вас в России такой проблемы нет, но у нас есть", - сказал Трамп.
"У нас тоже есть. Все так же", - ответил Путин по-английски, сообщает журналистка.
После этого оба президента усмехнулись.
Путин и Трамп в пятницу провели встречу на G20 в Осаке, она продлилась почти полтора часа. В ходе встречи, сообщили в Белом доме, лидеры обсудили контроль над вооружениями и темы, связанные с Ираном, Украиной, Сирией и Венесуэлой.
1мм во ав