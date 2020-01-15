Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Китай "очень помогает с Северной Кореей" Вашингтону.
"Китай нам очень помогает с Северной Кореей. Китай помогает нам с большим количеством вопросов, с которым он может нам помогать", - сказал Трамп в Белом доме в ходе церемонии подписания первой фазы соглашения по торговле между Вашингтоном и Пекином.
"Он очень помогал нам с Ким Чен Ыном, который очень уважает Си Цзиньпина, и это очень красивая шахматная партия, или партия в покер", - добавил он.
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