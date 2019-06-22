*** Трамп предложил снова сделать Иран великим

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он станет "лучшим другом" Ирана и что Исламская республика может стать "богатой" страной, если она откажется от ядерного оружия.

"Мы не намерены допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Когда они согласятся с этим, у них будет богатая страна. Они будут очень счастливы, и я стану их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам за пределами Белого дома.

"Давайте сделаем Иран снова великим", - добавил он.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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