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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 12:46 09.07.2018 - 12:46

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что определил четырех кандидатов, которых рассматривает в качестве претендентов на пост судьи Верховного суда США, передает в понедельник американский телеканал Эй-Би-Си со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, среди выбранных претендентов - Бретт Каванаг, Эми Конетт Барретт, Реймонд Кетледж и Томас Хардиман.

Ожидается, что Д.Трамп объявит о выборе в 21:00 по времени Восточного побережья (04:00 мск).

Изначально список возможных претендентов состоял из 25 человек - в том числе из бывших судей, а также из одного члена конгресса США, отмечает Эй-Би-Си.

Ранее Д.Трамп заявлял, что выбрал пять претендентов на пост члена Верховного суда и встретился с четырьмя из них.

Новый судья сменит 81-летнего Энтони Кеннеди, который уже заявил о намерении уйти из Верховного суда после 31 июля. Назначение судьи-преемника Э.Кеннеди даст Д.Трампу возможность закрепить за судьями-консерваторами большинство мест в Верховном суде.

1тэ ар

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