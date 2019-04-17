Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 19:50

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сформировал специальную группу юристов для оперативного изучения в четверг доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает в среду газета USA Today.

"Мы будем в течение дня анализировать (доклад - ИФ)", - заявил в интервью USA Today член юридической команды Д.Трампа Джей Секулоу.

Издание отмечает, что в анализе доклада Р.Мюллера будут участвовать около 10 юристов. Им будет помогать группа из сотрудников Белого дома. Каждый из специалистов будет отвечать за анализ определенной части доклада.

Ожидается, что короткое письменное заявление юридической команды Д.Трампа с комментарием будет распространено примерно через полчаса после публикации доклада, а более подробное заявление - через один или два часа. Кроме того, не исключается, что в четверг сам Д.Трамп может дать интервью журналистам или написать сообщение в своем Twitter на тему доклада Р.Мюллера.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США планирует обнародовать для общественности в этот четверг отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Доклад также будет направлен в Конгресс США.

Однако речь идет именно об отредактированной версии документа. Из доклада будут убраны четыре категории информации. Первая - данные о коллегии присяжных, которые должны оставаться секретной, вторая - информация о методах сбора информации разведслужбами, третья - информация, которую не стоит пока публиковать, так как она используется во время еще не завершившихся судебных разбирательств. Четвертая категория - это личные данные о второстепенных фигурантах расследования, которым в итоге не предъявили обвинений.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр, уже ознакомившийся с докладом, заявил, что команда Р.Мюллера не выявила признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года. Расследование этого вопроса было основным приоритетом Р.Мюллера.

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