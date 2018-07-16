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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:36 16.07.2018 - 17:36

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что считал правильным сказать президенту РФ Владимиру Путину напрямую о вмешательстве Москвы в американские выборы.

"В течение сегодняшней встречи я с президентом Путиным говорил о вмешательстве России в наши выборы. Я считаю, что это лучше было сказать ему прямо в лицо", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ В.Путиным.

"Мы много провели времени, обсуждая этот вопрос. Президент Путин, наверное, хотел этот вопрос обсудить, и он очень четко (ответил) на этот вопрос", - добавил он.

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