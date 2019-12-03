Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 12:09

*** Он осведомился у Столтенберга о "диагнозе" альянса

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Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в стадии "смерти мозга".

"Это оскорбительно для целого ряда сил", - сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "на полях" саммита альянса в Лондоне.

"У НАТО большие цели, это нечестно по отношению к США", - добавил президент США.

"Это очень неуважительно, никто не нуждается в НАТО так, как Франция, и поэтому я считаю опасным шагом, когда Франция выступает с такими заявлениями по НАТО. Честно говоря, ничто не получает (от НАТО) меньше, чем США. Мы помогаем Европе", -добавил он.

"У меня хорошие отношения с Эмманюэлем (Макроном), но иногда он говорит то, чего ему не следует говорить. Но он делает то, что делает, хотя иногда это контрпродуктивно для его собственной страны", - сказал президент США.

"Я был очень удивлен, когда услышал это, я бы хотел спросить у вас, что вы думаете о заявлении о том, что мозг НАТО мертв", - продолжил Трамп, обратившись к Столтенбергу, который ответил на это, что считает НАТО активным объединением.

"НАТО - активен, он гибкий, способен приспосабливаться", - сказал генсек альянса.

По его словам, альянс в очередной раз доказал, что способен изменяться и подстраиваться под актуальные задачи.

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