Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:44

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Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в стадии "смерти мозга".

"Это оскорбительно для целого ряда сил", - сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "на полях" саммита альянса в Лондоне.

"Это очень неуважительно, никто не нуждается в НАТО так, как Франция, и поэтому я считаю опасным шагом, когда Франция выступает с такими заявлениями по НАТО. Честер говоря, ничто не получает (от НАТО) меньше, чем США. Мы помогаем Европе", -добавил он.

"У меня хорошие отношения с Эмманюэлем (Макроном), но иногда он говорит то, чего ему не следует говорить. Но он делает то, что делает, хотя иногда это контрпродуктивно для его собственной страны", - заключил президент США.

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