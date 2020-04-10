*** Он напоминает, что самоизоляция "тоже убивает"
Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что со всей ответственностью подходит к определению момента, когда можно будет возобновить работу экономики страны после кризиса с коронавирусом COVID-19.
"Это буде самым важным решением, которое я приму в своей жизни", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Трамп пояснил, что определится с датой, основываясь на советах всех людей, которые работают с ним по теме коронавируса. В частности, речь пойдет о специальной команде, которую он сформирует на следующей неделе: она будет заниматься не столько медицинской стороной вопроса, сколько как раз темпами возвращения страны к нормальной жизни.
Президент США заявил, что гордится тем, как его сограждане выполняют рекомендации по социальному дистанцированию. "Но нужно помнить, что самоизоляция дома - тоже убивает. Просто она делает это иначе (не так, как коронавирус - ИФ)", - заявил он.
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