Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 22:12

*** Он напоминает, что самоизоляция "тоже убивает"

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что со всей ответственностью подходит к определению момента, когда можно будет возобновить работу экономики страны после кризиса с коронавирусом COVID-19.

"Это буде самым важным решением, которое я приму в своей жизни", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что определится с датой, основываясь на советах всех людей, которые работают с ним по теме коронавируса. В частности, речь пойдет о специальной команде, которую он сформирует на следующей неделе: она будет заниматься не столько медицинской стороной вопроса, сколько как раз темпами возвращения страны к нормальной жизни.

Президент США заявил, что гордится тем, как его сограждане выполняют рекомендации по социальному дистанцированию. "Но нужно помнить, что самоизоляция дома - тоже убивает. Просто она делает это иначе (не так, как коронавирус - ИФ)", - заявил он.

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