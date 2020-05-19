Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 21:36

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник выступил в защиту приема противомалярийного медицинского препарата гидроксихлорохина для защиты организма против коронавируса COVID-19, но назвал это личным делом каждого.

"Это личное решение каждого, но у него (препарата - ИФ) великолепная репутация. И если бы на моем месте был бы кто-нибудь еще, то все бы сказали, что это разумно (принимать гидроксихлорохин - ИФ)", - приводят американские СМИ слова Трампа после ланча с сенаторами-республиканцами. Трамп часто говорит о том, что американские журналисты необъективно к нему относятся и критикуют вполне разумные его решения.

Американский лидер заявил, что препарата, по его мнению, "обеспечивает дополнительный уровень защиты" от коронавируса.

"Вы можете спросить у многих врачей, который выступают в защиту этого препарата", - добавил Трамп.

Накануне Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

"Я принимаю это уже как пару недель", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что он (препарат - ИФ) не помогает против COVID-19., так что что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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