Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 16:11

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что демократы используют возможности процедуры импичмента в качестве средства в предвыборной кампании.

"Свидетельств того, что был нарушен какой-либо закон, - ноль. Они даже и не выступают с предположениями о каком-либо нарушении закона. Это оскорбление конституции. Импичмент используется как средство в предвыборной кампании", - написал Трамп в среду в своем Твиттере.

Ранее на этой неделе руководитель кампании по переизбранию Трампа Брэд Парскейл уже заявлял, что демократы намерены добиться импичмента президента США из-за отсутствия у них конкурентоспособного кандидата в президенты.

"На протяжении нескольких месяцев Нэнси Пелоси говорила, что делу об импичменте не будет дан ход, потому что он (этот вопрос - ИФ) был очень спорный и нуждался в двухпартийной поддержке. Это (импичмент - ИФ) - спорный вопрос, и только демократы настаивают на нем", - заявил Парскейл после того, как демократы официально предъявили Трампу обвинения.

"Демократы устраивают этот политический театр, так как у них нет конкурентоспособного кандидата для выборов 2020 года, и они знают это", - добавил Парскейл.

Трамп в своем твиттере называл действия демократов "настоящим политическим сумасшествием".

Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США, демократ Джерри Надлер заявил во вторник, что в отношении американского президента Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Первое из них он охарактеризовал как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

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