Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 15:36

*** Он верит, что Иран откажется от ядерного оружия

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что разработка и распространение ядерного оружия в настоящее время представляет самую большую угрозу для человечества.

"Среди насущных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, - разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это самая большая угроза", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне.

В этом контексте американский лидер указал на иранскую ядерную проблему. Он отметил, что Вашингтон и Лондон нацелены на то, чтобы добиться от Ирана отказа от ядерного оружия.

"США и Великобритания решительно настроены добиться того, что Иран никогда не разрабатывал ядерного оружия и перестал поддерживать и вести террористическую деятельность", - сказал Трамп.

"И я верю, что это случится", - добавил он.

У США и Великобритании - разные подходы к решению иранской ядерной проблемы: администрация Трампа ранее вышла из соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников. Лондон же считает нужным продолжать добиваться от Ирана выполнения всех обязательств в рамках этого соглашения.

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