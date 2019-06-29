Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 7:00

*** США изучат вопрос о возможных санкциях против Анкары

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Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400, назвав эту проблему сложной.

"Это - проблема. Совершенно точно" - приводят его слова американские журналисты, сопровождающие Трампа в Осаке на саммите G20.

"Мы это обсудим", - добавил президент США.

На вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон ввести санкции против Турции в случае, если эта страна все же получит С-400, Трамп ответил: "Мы изучаем этот вопрос".

По словам Трампа, ответственность за эту проблему лежит отчасти на администрации его предшественника Барака Обамы, блокировавшей продажи вооружений в Турцию.

Он заявил, что когда-нибудь посетит Турцию с официальным визитом.

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