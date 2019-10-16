Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 17:56

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Вывод американских военных из северной части Сирии - блестящий результат, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что у нас теперь очень хорошая стратегическая позиция", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о ситуации в Сирии.

"Это выдающийся результат со стратегической точки зрения", - добавил Трамп. Президент пояснил, что так оценивает тот факт, что военные покинули опасную для них зону боевых действий между турецкой армией и курдами.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов.

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