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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 18:19 26.05.2018 - 18:19

*** Уверяет, что в администрации США нет разногласий по Северной Корее

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще остается предостаточно времени, чтобы, если это потребуется, завершить приготовления в Сингапуре к саммиту США-КНДР.

В своем "Твиттере" он раскритиковал "Нью-Йорк таймс", утверждающую со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что технически завершить приготовления к саммиту к 12 июня невозможно.

"И снова неверно. Опрашивайте реальных людей, вместо своих несуществующих источников", - написал Д.Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что группа сотрудников Белого дома отправится вскоре в Сингапур для подготовки места возможных переговоров.

Также он заверил, что вопреки утверждениям газеты, никаких разногласий по КНДР в его администрации нет.

"Терпящая бедствие и коррумпированная газета "Нью-Йорк таймс" хотела бы, чтобы люди поверили в обратное, однако на самом деле нет никаких разногласий в администрации Трампа о том, как решать вопрос с Северной Кореей. И даже если бы разногласия были, это бы не стало помехой", - подчеркнул президент.

Ранее Нью-Йорк таймс опубликовала статью, в которой утверждала, что ближайшие соратники Д.Трампа придерживаются разных позиций по КНДР. В частности, его советник по нацбезопасности Джон Болтон выступает за то, чтобы Пхеньян сначала полностью избавился от ядерного арсенала, а уже потом можно будет готовить о том, что он получит взамен. По информации издания, именно Дж.Болтон недавно убедил Д.Трампа отказаться от переговоров 12 июня. Тем не менее, вскоре президент все же заявил, что его встреча в Сингапуре с Ким Чен Ыном все же может состояться, причем именно 12 июня.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис занимает более гибкую позицию. По информации "Нью-Йорк таймс", он считает возможным согласовать с КНДР растянутый во времени, поэтапный процесс закрытия северокорейской ядерной программы. По его мнению, такой подход свел бы к нулю риск вооруженного конфликта с Пхеньяном.

Глава госдепа Майк Помпео до назначения на этот пост считался внешнеполитическим "ястребом", так как по ряду проблем выступал за самые жесткие варианты решения. Однако в случае с Северной Кореей он занял не столь радикальную позицию и выступает за проведение встречи Д.Трампа с Ким Чен Ыном. Сам М.Помпео в Пхеньяне уже встречался с лидером КНДР.

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