Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 19:43

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал решившую уйти в отставку британского премьера Терезу Мэй очень трудолюбивым и сильным человеком.

"Она очень усердно работает, она очень сильная", - сказал американский лидер журналистам в Вашингтоне перед тем, как отправиться в Японию.

"Я сочувствую Терезе, мне она очень нравится", - добавил Трамп, комментируя решение Мэй уйти в отставку.

Он напомнил, что через несколько недель увидится с Мэй в Великобритании, куда он прибудет с визитом.

При этом многие СМИ в последние месяцы писали, что личные отношения Трампа с Мэй, судя по всему, оставляют желать лучшего.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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