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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:29 24.05.2018 - 14:29

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что считает американскую экономику в ее нынешнем состоянии, вероятно, - самая мощная в истории страны.

"У нас великолепная экономика. Возможно, это лучшая экономика, которая когда-либо была у этой страны", - заявил он в интервью программе "Фокс энд френдс".

Он добавил, что сейчас США "успешно ведут дела", отметив "самый низкий уровень безработицы среди темнокожего и латиноамериканского населения в истории, и среди женщин за 19 лет".

"Наша страна успешно ведет дела, и нас вновь уважают. Мы заключаем невероятные торговые соглашения, о которых велись переговоры 25 лет", - добавил он.

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