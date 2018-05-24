Трамп считает экономику США в ее нынешнем виде лучшей в истории страны
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Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что считает американскую экономику в ее нынешнем состоянии, вероятно, - самая мощная в истории страны.
"У нас великолепная экономика. Возможно, это лучшая экономика, которая когда-либо была у этой страны", - заявил он в интервью программе "Фокс энд френдс".
Он добавил, что сейчас США "успешно ведут дела", отметив "самый низкий уровень безработицы среди темнокожего и латиноамериканского населения в истории, и среди женщин за 19 лет".
"Наша страна успешно ведет дела, и нас вновь уважают. Мы заключаем невероятные торговые соглашения, о которых велись переговоры 25 лет", - добавил он.
эф во
Интерфакс