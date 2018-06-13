Трамп считает, что благодаря саммиту США-КНДР мир ушел от ядерной катастрофы
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Договоренности, достигнутые на американо-северокорейском саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!", - написал президент в своем твиттере.
Он поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что КНДР отказалась от ракетно-ядерных испытаний.
"Не будет больше ракетных пусков, ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Благодарю Вас, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, - исторический!" - отметил Д.Трамп.
Гк аг
Интерфакс