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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Договоренности, достигнутые на американо-северокорейском саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!", - написал президент в своем твиттере.

Он поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что КНДР отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

"Не будет больше ракетных пусков, ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Благодарю Вас, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, - исторический!" - отметил Д.Трамп.

Гк аг

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Интерфакс