Трамп считает, что благодаря саммиту США-КНДР мир ушел от ядерной катастрофы

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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 3:41 13.06.2018 - 03:41

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Договоренности, достигнутые на американо-северокорейском саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы, заявил президент США Дональд Трамп. "Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!", - написал президент в своем твиттере. Он поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что КНДР отказалась от ракетно-ядерных испытаний. "Не будет больше ракетных пусков, ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Благодарю Вас, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, - исторический!" - отметил Д.Трамп. Гк аг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс