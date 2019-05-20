Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 20:01

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что один из его потенциальных конкурентов в президентской гонке от демократов Берни Сандерс уже утратил все шансы на успех.

Еще одного потенциального соперника демократа Джо Байдена он назвал "сонным".

"Кажется, что Берни Сандерс - уже история. Сонный Джо Байден выбивается в лидеры, и, только подумайте, я здесь только благодаря сонному Джо и человеку, который вытащил его из 1%-ой кучи мусора, президенту О (Бараку Обаме - ИФ). Китай очень хочет (прихода ко власти - ИФ) сонного Джо!", - написал американский президент в Twitter.

Опрос Fox News, любимого телеканала Трампа, на прошлой неделе показал, что 35% демократов готовы проголосовать за Байдена, в то время как за Сандерса - 17%.

Американские СМИ отмечают, что "сонным Джо" Трамп назвал Байдена, чтобы заявить, что у демократа недостаточно сил, чтобы бороться с действующим президентом. В апреле, говоря про самого себя, заявлял, что он чувствует себя "молодым и активным мужчиной".

Трамп уже не первый раз называет Джо Байдена сонным, также ранее он называл политика "сумасшедшим Джо", "Джо-убийцей рабочих мест" и "1%-ым Джо". Последнее прозвище, вероятно, связано с тем, что в 2008 году Джо Байден получил на демократических кокусах в Айове всего 1% голосов и отказался от президентской гонки. Берни Сандерса Трамп неоднократно ранее называл "сумасшедшим Берни".

Президент США ранее раскритиковал Байдена, занимавший пост вице-президента США во время президентства Обамы, за то, что тот не считает Китай угрозой для США.

"Он говорит, что Китай не является нашим конкурентом", - сказал Трамп о Байдене.

"Китай является нашим серьезным конкурентом. Они хотят захватить мир", - добавил он.

В своих комментариях Трамп отметил, что Байден видит Китай по-другому из-за спорных связей его семьи с правительством страны. Он добавил, что эти связи должны быть расследованы.

Опубликованный в понедельник опрос вероятных участников кокусов (собрания сторонников партии) в штате Айова Iowa Starting Line/Change Research показал, что Сандерс, как и его конкурент, бывший вице-президент Джо Байден получают самую высокую поддержку - по 24% голосов. Их ближайшего соперника среди кандидатов от Демократической партии мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича готовы поддержать 14% опрошенных.

Кокусы в Айове традиционно дают начало серии партийных собраний и предварительных выборов в ходе президентской кампании в США и результаты в этом штате считаются важным показателем успешности кандидата.

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