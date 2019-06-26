Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:40

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предпринял очередную атаку на Федеральную резервную систему (ФРС), назвав ее политику "необдуманной".

В интервью Fox News Трамп, неоднократно призывавший Федрезерв снизить ставку, заявил, что председатель ФРС Джером Пауэлл "плохо делает свою работу".

"Пауэллу следует снизить ставку, чтобы мы могли конкурировать с Китаем, - отметил Трамп. - Если Китай ослабит свою валюту, а мы не можем сделать этого, условия игры уже не являются равными".

Он также заявил, что во главе Федрезерва стоило бы поставить главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги "вместо нашего субъекта". На прошлой неделе Трамп обвинил Драги, заявившего о возможном введении Центробанком еврозоны новых стимулов, в манипулировании валютными курсами.

Трамп отметил, что никогда не говорил о возможности увольнения Пауэлла или его понижения в должности, повторив при этом, что оставляет за собой право сделать это.

Руководство ФРС оставило ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 2,25-2,5% по итогам заседания 18-19 июня, но подготовило почву для снижения ставки на одном из предстоящих заседаний.

В этот понедельник Трамп написал в своем Твиттере, что Федрезерв "не знает, что делает".

Пауэлл, однако, придерживается собственной линии, считая, что Центробанк не должен поддаваться политическому давлению.

"Центробанк огражден от краткосрочного политического давления - это то, что называют нашей "независимостью", - заявил Пауэлл во вторник. - Конгресс принял решение оградить ФРС таким образом, поскольку знает, какая угроза появляется в случае, если Федрезерв подчиняется краткосрочным политическим интересам".

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