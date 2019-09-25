Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 22:49

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что представители Демократической партии США пытались предпринять попытки оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели", - сказал Трамп на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, демократы "угрожали" Зеленскому. "Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал", - отметил он.

Американский лидер указал, что ожидает "транспарентности" от вице-президента США Джо Байдена, так как и сам готов к транспарентности в том, что касается его разговора с Зеленским, вызвавшего скандал в американских политических кругах.

Он добавил, что сам Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, указал, что в ходе телефонного разговора не было "никакого давления".

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