Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 14:49

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп полагает, что он смог добиться прогресса по вопросу российских систем ПВО С-400 на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника американского лидера Келиэнн Конуэй.

"Трамп полагает, что он добился прогресса (на переговорах - ИФ) с Эрдоганом по С-400", - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Конуэй.

Накануне президент Турции провел переговоры в Вашингтоне с Трампом. После визита Эрдоган намеревался провести телефонный разговор с президентом РФ.

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