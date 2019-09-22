Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 16:27

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Германии, Франции и другим странам ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают того же. Германия должна тратить гораздо больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - сказал он журналистам.

"В сравнении (с США - ИФ) они выделяют очень мало (средств - ИФ), и мне это совершенно не нравится", - добавил президент США, которого цитируют американские СМИ.

1эф аг

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